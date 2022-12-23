ВШЭ стала лучшим российским вузом по версии Forbes

Для оценки использовались пять параметров: востребованность выпускников, качество нетворкинга и преподавания, международная репутация, а также количество выпускников в списках Forbes.

Ранее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) вылетел из топ-200 рейтинга лучших вузов мира. Обновлённый список опубликован на сайте Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

