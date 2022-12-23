ВШЭ стала лучшим российским вузом по версии Forbes
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) стал лучшим российским вузом 2022 года по версии журнала Forbes.
Журнал представил рейтинг 100 лучших российских вузов, вторую строчку занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Третье место занял Московский физико-технический институт (МФТИ).
В пятерку лучших также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский государственный институт международных отношений (университет) министерства иностранных дел РФ.
Для оценки использовались пять параметров: востребованность выпускников, качество нетворкинга и преподавания, международная репутация, а также количество выпускников в списках Forbes.
Ранее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) вылетел из топ-200 рейтинга лучших вузов мира. Обновлённый список опубликован на сайте Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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