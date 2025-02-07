Суд не признал аффект у Соколова при убийстве аспирантки
Петербургский историк Олег Соколов не находился в состоянии аффекта в момент убийства своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. В документах отмечается, что после преступления он совершал обычные бытовые действия, в том числе звонил в газовую службу и занимался покупками.
Преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов застрелил Ещенко из обреза охотничьего карабина у себя дома в Санкт-Петербурге. Спустя сутки он попытался избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот упал, не удержав равновесие. В его рюкзаке позже нашли пакет с частями тела, а в квартире обнаружили другие останки девушки.
Суд пришел к выводу, что после убийства Соколов действовал осознанно: он оделся, покинул квартиру, где оставался труп, а затем занимался повседневными делами. В материалах дела указано, что утром 9 ноября историк звонил в газовую службу, связывался с посольством Франции по поводу отправленного письма, а также приобретал в строительных магазинах предметы, необходимые для сокрытия следов преступления, включая мусорные пакеты, скотч и новый матрас. Помимо этого, он встречался со знакомыми в квартире, где в соседней комнате находилось тело Ещенко.
Октябрьский районный суд 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам колонии за убийство и незаконное хранение оружия, передает «Радиоточка НСН».
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