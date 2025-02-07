Гендиректора «Махачкалаводоканала» арестовали по подозрению в получении взятки

Генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» задержали по подозрению в получении более 2 миллионов рублей за выдачу технических условий на подключение незаконно построенных многоэтажных домов к системам водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным прокуратуры республики, руководитель предприятия был задержан в четверг, после того как против него было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК).

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Следствие утверждает, что в 2024 году он за вознаграждение в размере 2,3 миллиона рублей выдал технические условия на подключение двух многоквартирных домов, которые были построены без необходимой разрешительной документации и внесены в реестр проблемных объектов.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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