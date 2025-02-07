Гендиректора «Махачкалаводоканала» арестовали по подозрению в получении взятки

Генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» задержали по подозрению в получении более 2 миллионов рублей за выдачу технических условий на подключение незаконно построенных многоэтажных домов к системам водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным прокуратуры республики, руководитель предприятия был задержан в четверг, после того как против него было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК).