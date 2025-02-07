Путин подписал указ об отставке губернатора Новгородской области Никитина

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, отставка принята по собственному желанию Никитина в связи с его переходом на другую работу. Указ вступает в силу со дня подписания.

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Андрей Никитин занимал должность губернатора с 14 октября 2017 года.

До этого, в 2011 году он возглавил Агентство стратегических инициатив (АСИ), где курировал проекты, направленные на улучшение инвестиционного климата и поддержку предпринимательства в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ОтставкаГубернаторНовгородская ОбластьВладимир Путин

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