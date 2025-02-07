Журнал Time «посадил» Маска в кресло президента США
Американский журнал Time представил обложку нового февральского выпуска, на котором глава Tesla и SpaceX Илон Маск сидит за рабочим местом президента США.
В частности, на обложке бизнесмен сидит за рабочим столом главы Белого дома «Резолют», который находится в Овальном кабинете. За спиной у Маска флаг США и флаг американского президента.
«Ни один частный гражданин, и уж тем более тот, чьё богатство и сеть предприятий напрямую подлежат надзору федеральных властей, не обладал такой властью над аппаратом правительства США», - говорится в публикации.
Также в Time отметили, что «Маск, похоже, не несет ответственности ни перед кем, кроме президента США Дональда Трампа».
Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская предположила, что против действий Илона Маска будет подано немалое количество судебных исков, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru