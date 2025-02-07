Франция допустила пересмотр аккредитации для российских журналистов

Франция может пересмотреть условия аккредитации российских журналистов, заявил официальный представитель МИД страны Кристоф Лемуан.

Лемуан отметил, что в настоящее время журналисты во Франции получают аккредитацию сроком на один год, однако этот порядок может быть пересмотрен. Он также призвал Москву отменить решения, касающиеся французских СМИ, подчеркнув, что в противном случае это потребует ответа.

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По его словам, Париж всегда уважал работу российских журналистов при условии, что они действительно представляют СМИ, не подпадающие под санкции.

Заявление прозвучало на фоне дипломатического спора между Москвой и Парижем. 6 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что французское посольство дважды отказало в рабочей визе корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Куделе, после чего российская сторона приняла ответные меры. В результате аккредитацию не продлили журналисту французского издания «Le Monde» Бенджамену Кенелю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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