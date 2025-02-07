Франция допустила пересмотр аккредитации для российских журналистов
Франция может пересмотреть условия аккредитации российских журналистов, заявил официальный представитель МИД страны Кристоф Лемуан.
Лемуан отметил, что в настоящее время журналисты во Франции получают аккредитацию сроком на один год, однако этот порядок может быть пересмотрен. Он также призвал Москву отменить решения, касающиеся французских СМИ, подчеркнув, что в противном случае это потребует ответа.
По его словам, Париж всегда уважал работу российских журналистов при условии, что они действительно представляют СМИ, не подпадающие под санкции.
Заявление прозвучало на фоне дипломатического спора между Москвой и Парижем. 6 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что французское посольство дважды отказало в рабочей визе корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Куделе, после чего российская сторона приняла ответные меры. В результате аккредитацию не продлили журналисту французского издания «Le Monde» Бенджамену Кенелю, передает «Радиоточка НСН».
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