Франция допустила пересмотр аккредитации для российских журналистов

По его словам, Париж всегда уважал работу российских журналистов при условии, что они действительно представляют СМИ, не подпадающие под санкции.

Заявление прозвучало на фоне дипломатического спора между Москвой и Парижем. 6 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что французское посольство дважды отказало в рабочей визе корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Куделе, после чего российская сторона приняла ответные меры. В результате аккредитацию не продлили журналисту французского издания «Le Monde» Бенджамену Кенелю, передает «Радиоточка НСН».

