Главу дирекции парков и скверов Махачкалы задержали за превышение полномочий

В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

Следствие полагает, что в 2022-2023 годах подозреваемых разрешил размещение в махачкалинских парках 29 палаток без заключения договоров и по заниженной арендной плате.

Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

