Главу дирекции парков и скверов Махачкалы задержали за превышение полномочий

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя дирекции парков и скверов Махачкалы за превышение должностных полномочий. Ущерб от его действий для бюджета составил свыше 21,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

Следствие полагает, что в 2022-2023 годах подозреваемых разрешил размещение в махачкалинских парках 29 палаток без заключения договоров и по заниженной арендной плате.

Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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