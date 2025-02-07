Главу дирекции парков и скверов Махачкалы задержали за превышение полномочий
Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя дирекции парков и скверов Махачкалы за превышение должностных полномочий. Ущерб от его действий для бюджета составил свыше 21,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.
Следствие полагает, что в 2022-2023 годах подозреваемых разрешил размещение в махачкалинских парках 29 палаток без заключения договоров и по заниженной арендной плате.
Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru