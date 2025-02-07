СМИ: В морге Таганрога прошли обыски из-за коррупции
Силовики провели обыск в морге Таганрога и изъяли компьютеры и документацию. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообшает портал 161.RU.
Собеседник редакции утверждает, что сотрудников морга подозревают в вымогательстве денег у родственников за ускоренную выдачу тел. Также взятки брали за дополнительные услуги, например, грим и бальзамирование.
В публикации говорится, что, по мнению правоохранителей, «преступная схема работала с 2020 года и могла принести около 70 млн рублей».
Ранее стражи порядка выявили в Москве сеть аптечных пунктов с контрафактными лекарственными средствами на общую сумму 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru