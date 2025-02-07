СМИ: В морге Таганрога прошли обыски из-за коррупции

Собеседник редакции утверждает, что сотрудников морга подозревают в вымогательстве денег у родственников за ускоренную выдачу тел. Также взятки брали за дополнительные услуги, например, грим и бальзамирование.

В публикации говорится, что, по мнению правоохранителей, «преступная схема работала с 2020 года и могла принести около 70 млн рублей».

Ранее стражи порядка выявили в Москве сеть аптечных пунктов с контрафактными лекарственными средствами на общую сумму 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

