Суд в Москве заочно арестовал блогера Белоцерковскую

В случае задержания Белоцерковской или ее экстрадиции в Россию, блогер будет заключена под стражу на два месяца.

Дело в отношении автора популярных кулинарных книг было заведено в середине марта после ряда ее постов в соцсетях. 13 мая Белоцерковскую объявили в розыск.

Ранее во вторник Басманный суд заочно арестовал участника программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.

