Суд в Москве заочно арестовал блогера Белоцерковскую
Блогер и журналистка Вероника Белоцерковская, также известная как Belonika, заочно арестована Басманным судом Москвы, сообщает «Интерфакс».
Девушка обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
В случае задержания Белоцерковской или ее экстрадиции в Россию, блогер будет заключена под стражу на два месяца.
Дело в отношении автора популярных кулинарных книг было заведено в середине марта после ряда ее постов в соцсетях. 13 мая Белоцерковскую объявили в розыск.
Ранее во вторник Басманный суд заочно арестовал участника программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.
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