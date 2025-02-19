Предложено вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ
В Министерстве строительства России заявили, что было бы целесообразно внедрить единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.
Как заявил на заседании комитета Госдумы по ЖКХ глава ведомства Ирек Файзуллин, «должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств». По его мнению, не должно быть прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями.
Ранее стало известно, что начиная с марта 2025 года при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) понятие жилой площади будет привязано к той трактовке, применяемой в Жилищном кодексе РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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