Предложено вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ

Как заявил на заседании комитета Госдумы по ЖКХ глава ведомства Ирек Файзуллин, «должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств». По его мнению, не должно быть прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями.

Ранее стало известно, что начиная с марта 2025 года при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) понятие жилой площади будет привязано к той трактовке, применяемой в Жилищном кодексе РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

