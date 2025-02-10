Экономист Балынин рассказал об изменениях в оплате ЖКУ с марта 2025 года
Начиная с марта 2025 года при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) понятие жилой площади будет привязано к той трактовке, применяемой в Жилищном кодексе РФ. Об этом сайту aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.
Он указал, что размер жилой площади применяется при рассчёте платежей за капремонт, отопление и содержание общедомового имущества. При этом балконы, лоджии, веранды и террасы более учитываться не будут.
Также экономист отметил, что в случае поломки прибора учёта тепловой энергии, расчёт будет основан на среднем за последние 12 месяцев значении, а если прибор проработал менее года, «то за фактический период его работы (но не менее 3 месяцев отопительного периода)».
«При проведении расчёта будет обязательно учитываться фактическое количество дней предоставления коммунальной услуги по отоплению и фактическая температура наружного воздуха», - добавил Балынин.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что за отопление граждане будут платить исключительно в течение отопительного сезона.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что введение нового порядка оплаты за отопление является важным шагом к повышению прозрачности и справедливости в сфере ЖКУ, сообщает RT.
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