Экономист Балынин рассказал об изменениях в оплате ЖКУ с марта 2025 года

Он указал, что размер жилой площади применяется при рассчёте платежей за капремонт, отопление и содержание общедомового имущества. При этом балконы, лоджии, веранды и террасы более учитываться не будут.

Также экономист отметил, что в случае поломки прибора учёта тепловой энергии, расчёт будет основан на среднем за последние 12 месяцев значении, а если прибор проработал менее года, «то за фактический период его работы (но не менее 3 месяцев отопительного периода)».

«При проведении расчёта будет обязательно учитываться фактическое количество дней предоставления коммунальной услуги по отоплению и фактическая температура наружного воздуха», - добавил Балынин.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что за отопление граждане будут платить исключительно в течение отопительного сезона.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что введение нового порядка оплаты за отопление является важным шагом к повышению прозрачности и справедливости в сфере ЖКУ, сообщает RT.

