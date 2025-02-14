Набиуллина: Индексация тарифов на услуги ЖКХ должна быть сбалансированной
Проводить индексацию тарифов на услуги ЖКХ необходимо с соблюдением баланса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.
По её словам, следует не допустить ситуации, при которой бизнес переложит в повышение тарифов свои неэффективные издержки. Глава регулятора подчеркнула, что повышение тарифов ЖКХ высокими темпами - это проинфляционный фактор.
«И сохранение высоких инфляционных ожиданий требует от нас более жёсткой денежно-кредитной политики», - пояснила она.
Ранее Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Индексация тарифов на услуги ЖКХ должна быть сбалансированной
- Новый глава «Роскосмоса» сменил двух заместителей и руководство двух предприятий
- Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы
- Бербок допустила возвращение России в G7
- АТОР: Летние туры в Турцию подешевели на 7% из-за курса доллара к рублю
- Россиянки Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал турнира в Дохе
- В Подмосковье у нелегальных таксистов изъяли около 400 автомобилей
- Минюст объявил иноагентами социолога Льва Гудкова и экс-дипломата Бондарева
- СМИ назвали возможный состав переговорной группы РФ по Украине
- Глава Еврокомиссии пообещала Украине членство в Евросоюзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru