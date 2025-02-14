Набиуллина: Индексация тарифов на услуги ЖКХ должна быть сбалансированной

Проводить индексацию тарифов на услуги ЖКХ необходимо с соблюдением баланса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

Рекордная инфляция и новые кредитные условия: Что ждет россиян в 2025 году?

По её словам, следует не допустить ситуации, при которой бизнес переложит в повышение тарифов свои неэффективные издержки. Глава регулятора подчеркнула, что повышение тарифов ЖКХ высокими темпами - это проинфляционный фактор.

«И сохранение высоких инфляционных ожиданий требует от нас более жёсткой денежно-кредитной политики», - пояснила она.

Ранее Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИнфляцияИндексацияТарифы ЖкхЭльвира Набиуллина

Горячие новости

Все новости

партнеры