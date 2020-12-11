Предложено упростить процедуру установления инвалидности

Министерство труда России предложило изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект закона.

В пояснительной записке к документу говорится, что россияне, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медучреждения, испытывают трудности в проведении обследований из-за загруженности медорганизаций, а также ограничительными мерами, которые действуют из-за пандемии COVID-19 Отмечается, что за апрель-ноябрь текущего года на медико-социальную экспертизу из медучреждений направлено на 23% меньше граждан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, компенсацию россиянам за поствакцинальные осложнения планируют увеличить до 100 МРОТ за наступление инвалидности и 300 МРОТ за летальный исход. Об этом заявила член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Маргарита Павлова.

На заседании круглого стола в Госдуме, посвящённого иммунопрофилактике, Павлова сообщила, что комитет уже выступил с соответствующей инициативой.

