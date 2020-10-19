В Совфеде предложили увеличить компенсации за инвалидность и смерть после вакцинации
Компенсацию россиянам за поствакцинальные осложнения планируют увеличить до 100 МРОТ за наступление инвалидности и 300 МРОТ за летальный исход. Об этом заявила член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Маргарита Павлова.
На заседании круглого стола в Госдуме, посвящённого иммунопрофилактике, Павлова сообщила, что комитет уже выступил с соответствующей инициативой. По мнению сенатора, увеличение пособий и компенсаций при поствакцинальных осложнениях продемонстрирует ответственность государства за прививочную кампанию и её возможные последствия.
Также Павлова отметила, что высокого уровня защиты граждан в случае осложнений можно достичь, внеся изменения в закон об иммунопрофилактике. Сенатор подчеркнула, что ныне установленные размеры компенсаций (10 000 рублей в случае инвалидности, 30 000 рублей в случае смерти и ежемесячная компенсация в 1 000 рублей) — «ничтожны и несоизмеримы с тяжестью последствий».
Павлова напомнила, что ранее компенсации при возникновении осложнений составляли 100 МРОТ, в случае смерти — 300 МРОТ. По мнению парламентария, эти суммы в пересчёте на сегодняшний день составят 1 миллион 200 тысяч и 3 миллиона 600 тысяч, и такие величины «будут соизмеримы».
По словам сенатора, для финансирования инициативы может быть создан фонд, в который будут поступать обязательные отчисления некого процента от стоимости вакцины, или же государство будет выделять из бюджета соответствующие суммы, а после их возместит производитель вакцины. Сенатор также предложила ограничить доступ на российский рынок для тех фармкомпаний, которые не примут такой порядок.
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