Названы способы защиты автомобиля от угона

По его словам, мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи. Они применяют считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, которые способны снять противоугонные охранные системы двигателя.

Рязанова отметил, что контроль со спутника также поддается отключению с помощью помех на GSM-канале. «Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — отметил автоэксперт.

Он посоветовал подбирать более совершенные системы охраны для более популярных у угонщиков моделей.

Во время периода самоизоляции, связанного с риском распространения коронавируса, количество автоугонов увеличилось. Об этом «Радио1» сообщил операционный директор сети автомобилей с пробегом «Автомама» Михаил Ерцев. Чтобы хотя бы частично обезопасить автомобиль от угона, он посоветовал приобретать полис страхования КАСКО.

