Названы способы защиты автомобиля от угона
В настоящее время от угона автотранспортного средства не застрахована практически ни одна машина, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Максима Рязанова.
По его словам, мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи. Они применяют считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, которые способны снять противоугонные охранные системы двигателя.
Рязанова отметил, что контроль со спутника также поддается отключению с помощью помех на GSM-канале. «Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — отметил автоэксперт.
Он посоветовал подбирать более совершенные системы охраны для более популярных у угонщиков моделей.
Во время периода самоизоляции, связанного с риском распространения коронавируса, количество автоугонов увеличилось. Об этом «Радио1» сообщил операционный директор сети автомобилей с пробегом «Автомама» Михаил Ерцев. Чтобы хотя бы частично обезопасить автомобиль от угона, он посоветовал приобретать полис страхования КАСКО.
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