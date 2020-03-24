Предложен способ рассчитать количество туалетной бумаги для карантина

Пользователям ресурса howmuchtoiletpaper.com нужно ввести количество имеющихся у них рулонов туалетной бумаги и указать, сколько раз в день они пользуются туалетом. Сервис покажет, на сколько дней хватит того, что есть в наличии, и достаточно ли этого на весь срок карантина.

Данные сайта свидетельствуют, что пользователи в среднем закупают на 500% больше туалетной бумаги, чем требуется.

На фоне сообщений о карантинных мерах из-за коронавируса люди во многих странах мира первым делом закупали туалетную бумагу и продукты длительного хранения. В России, например, с полок магазинов быстро исчезла гречка.

