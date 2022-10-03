Эсеры предложили единовременно выплачивать мобилизованным полмиллиона рублей
Лидер партии Сергей Миронов «Справедливая Россия – За правду» в своём Telegram-канале заявил, что в военкоматах родственникам мобилизованных граждан рекомендуют приобретать оснащение за свои деньги.
По его словам, после объявления частичной мобилизации «цены в военторгах выросли в несколько раз», из-за чего «обмундирование стало недоступно большинству граждан».
Он отметил, что в этой связи его партия предложила установить единовременную выплату мобилизованным в размере 500 тысяч рублей.
«Этих денег более чем достаточно, а оставшейся частью смогут воспользоваться семьи мобилизованных... Законопроект по данному вопросу направлен на отзыв в правительство России», - написал политик.
Ранее бюджетный комитет Совета Федерации РФ на заседании рекомендовал палате одобрить закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации на Украине и членам их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru