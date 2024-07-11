Москалькова: в России появится мобильное приложение для участников СВО

В России появится новое мобильное приложение для участников специальной военной операции, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

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По её словам, оно поможет военнослужащим и членам их семей получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Москалькова рассказала, что в настоящее время разработкой приложения занимаются Минобороны РФ и Минцифры РФ.

«Вместе с Минюстом готовы подключиться к этой работе», - написала омбудсмен.

Ранее Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияМобильное ПриложениеТатьяна Москалькова

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