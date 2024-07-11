Москалькова: в России появится мобильное приложение для участников СВО

По её словам, оно поможет военнослужащим и членам их семей получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Москалькова рассказала, что в настоящее время разработкой приложения занимаются Минобороны РФ и Минцифры РФ.

«Вместе с Минюстом готовы подключиться к этой работе», - написала омбудсмен.

Ранее Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

