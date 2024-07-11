Москалькова: в России появится мобильное приложение для участников СВО
В России появится новое мобильное приложение для участников специальной военной операции, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.
По её словам, оно поможет военнослужащим и членам их семей получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Москалькова рассказала, что в настоящее время разработкой приложения занимаются Минобороны РФ и Минцифры РФ.
«Вместе с Минюстом готовы подключиться к этой работе», - написала омбудсмен.
Ранее Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru