«Zoom, Photoshop и даже Microsoft»: Какие иностранные IT-сервисы начнут «душить» первыми
Основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил НСН, что первым делом Роскомнадзор может заблокировать использование сервиса Zoom.
Технически Роскомнадзор может заблокировать использование сервисов Zoom, Photoshop и даже Microsoft, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
В России можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги, заявил на Tadviser Summit министр цифрового развития Максут Шадаев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об «удушении» иностранных IТ-сервисов, которые действуют против РФ, но сами не до конца ушли с российского рынка. Клименко рассказал, какие есть мнения в отрасли по этому вопросу.
«Коллег раздражает, что крупные государственные компании переходят на отечественный софт, при этом для общения внутри компании используется, например, Zoom. Решение крайне простое. Роскомнадзор может заблокировать использование сервиса, также и через VPN. Мы технически готовы ввести модель как у Китая, где основная масса сервисов просто заблокирована. Технически можно просто заблокировать работу Zoom, Photoshop и далее по списку. Технически мы можем запретить и Microsoft, но зачем? Не очень уверен, что это нужно делать», - рассказал он.
При этом Клименко уверен, что правильнее было бы сначала продвигать российские сервисы, а не идти по пути запрета.
«Я не уверен, что это произойдет все-таки. Импортозамещение – это дело хорошее, но зачем частных лиц ставить в такое положение. Полноценных аналогов у нас нет, но для бытового потребления есть ресурсы. Например, «Мои документы» и так далее. Все равно не очень понятно, как менять поведение пользователей. Правильнее бы делать это рекламой и пропагандой», - заключил собеседник НСН.
В России необходимо провести полную ревизию того, что такое IT, и приравнять IT-сектор к обороне, заявил ранее основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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