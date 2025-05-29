«Коллег раздражает, что крупные государственные компании переходят на отечественный софт, при этом для общения внутри компании используется, например, Zoom. Решение крайне простое. Роскомнадзор может заблокировать использование сервиса, также и через VPN. Мы технически готовы ввести модель как у Китая, где основная масса сервисов просто заблокирована. Технически можно просто заблокировать работу Zoom, Photoshop и далее по списку. Технически мы можем запретить и Microsoft, но зачем? Не очень уверен, что это нужно делать», - рассказал он.

При этом Клименко уверен, что правильнее было бы сначала продвигать российские сервисы, а не идти по пути запрета.

«Я не уверен, что это произойдет все-таки. Импортозамещение – это дело хорошее, но зачем частных лиц ставить в такое положение. Полноценных аналогов у нас нет, но для бытового потребления есть ресурсы. Например, «Мои документы» и так далее. Все равно не очень понятно, как менять поведение пользователей. Правильнее бы делать это рекламой и пропагандой», - заключил собеседник НСН.

В России необходимо провести полную ревизию того, что такое IT, и приравнять IT-сектор к обороне, заявил ранее основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

