Правозащитники просят отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП. Документ был опубликован 30 января, а комментарии принимались до 27 февраля. Объем документа превысил 800 страниц.
В своих замечаниях к документу правозащитники предложили в частности прекратить преследование за проституцию, пишет «Коммерсант».
По словам директора движения «Серебряная роза» Ирины Масловой, наказание за оказание секс-услуг порождает коррупцию, а отношение к проституции как к правонарушению сводит к нулю возможность таких женщин найти легальную работу. Кроме того, секс-работницам могут не одобрить кредиты, а их детей не взять в университет или на службу.
Ранее в Государственной думе поддержали идею появления в приложениях для знакомств «тревожной кнопки».
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