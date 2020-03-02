Правозащитники просят отменить наказание за проституцию

В своих замечаниях к документу правозащитники предложили в частности прекратить преследование за проституцию, пишет «Коммерсант».

По словам директора движения «Серебряная роза» Ирины Масловой, наказание за оказание секс-услуг порождает коррупцию, а отношение к проституции как к правонарушению сводит к нулю возможность таких женщин найти легальную работу. Кроме того, секс-работницам могут не одобрить кредиты, а их детей не взять в университет или на службу.

Ранее в Государственной думе поддержали идею появления в приложениях для знакомств «тревожной кнопки».

