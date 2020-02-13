Реклама проституток появилась на сайте мэрии Уфы
Реклама интимных услуг, как оказалось, была размещена на официальном портале администрации столицы Башкирии. Внимательные пользователи заметили, что в заметке о новой скульптуре возле торгового центра жителям Уфы предлагали заказать проститутку в Сочи.
Как сообщает NEWS.ru, о скабрезной рекламе рассказало издание «КП-Уфа». В материале в шутку отмечается, что мужчина, удовлетворённый в сексуальном плане, готов трудиться сутками для достижения результата, поэтому индивидуалки из Сочи, видимо, призваны «вдохновить на подвиги».
Предполагается, что реклама запретных утех появилась на официальном сайт мэрии Уфы в результате хакерской атаки. Эта вставка уже удалена из текста заметки.
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