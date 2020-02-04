В Госдуме поддержали появление «тревожной кнопки» в приложениях для знакомств

В Государственной думе поддержали идею появления в приложениях для знакомств «тревожной кнопки». Об этом заявил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что эта система должна быть практичной и работать с местными правоохранительными органами. Парламентарий отметил, что американское приложение Tinder имеет такую кнопку – с её помощью можно вызвать сотрудников полиции, отмечает АГН Москва.

Свинцов уверен, что нововведение станет дополнительным инструментом, с помощью которого люди смогут вызвать помощь – в том случае, если их свидание не удалось, подчёркивает Газета.ру. Кроме того, он отметил, что «тревожная кнопка» поможет приложениям знакомствам находить нарушителей и блокировать их страницы, а также передавать сведения в злоумышленниках в полицию.