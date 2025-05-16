Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина
66-летняя актриса Елена Земляникина стала жертвой ДТП с участием мотоцикла. Она умерла при столкновении, сообщила актриса Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.
Она выразила соболезнования и объявила дату прощания с Земляникиной. Оно состоится 17 мая в 11 утра в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.
Актриса родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. В 23 года она выпустилась из Школы-студии МХАТ. Она приходилась сестрой режиссеру Александру Стриженову. Известность Елене Земляникиной принесли съемки в десяти фильмах. Она сыграла в таких картинах как «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и «Хозяйка детского дома».
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