Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина

Она выразила соболезнования и объявила дату прощания с Земляникиной. Оно состоится 17 мая в 11 утра в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

Актриса родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. В 23 года она выпустилась из Школы-студии МХАТ. Она приходилась сестрой режиссеру Александру Стриженову. Известность Елене Земляникиной принесли съемки в десяти фильмах. Она сыграла в таких картинах как «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и «Хозяйка детского дома».

Ранее умер сыгравший в трех частях бондианы Джо Дон Бейкер, напоминает НСН.

