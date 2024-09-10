Правозащитники попросили Генпрокуратуру России проверить сына Юрия Никулина

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился с просьбой в Генпрокуратуру России провести проверку действий генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Об этом сообщило издание «Абзац».

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Поводом для обращения стало приглашение Никулиным на фестиваль «Артист» жительницу Австралии Жасмин Страгу, известную русофобскими высказываниями в соцсетях и поддержкой ВСУ, в качестве члена жюри.

Правозащитники отметили, что приглашение Страги в Россию не отвечает интересам страны и может считаться спонсированием терроризма. Они также призвали не допустить участия австралийки в жюри фестиваля «Артист».

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву, чтобы исполнительница не могла «получать деньги из России».

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