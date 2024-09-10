Правозащитники попросили Генпрокуратуру России проверить сына Юрия Никулина
Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился с просьбой в Генпрокуратуру России провести проверку действий генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Об этом сообщило издание «Абзац».
Поводом для обращения стало приглашение Никулиным на фестиваль «Артист» жительницу Австралии Жасмин Страгу, известную русофобскими высказываниями в соцсетях и поддержкой ВСУ, в качестве члена жюри.
Правозащитники отметили, что приглашение Страги в Россию не отвечает интересам страны и может считаться спонсированием терроризма. Они также призвали не допустить участия австралийки в жюри фестиваля «Артист».
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву, чтобы исполнительница не могла «получать деньги из России».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru