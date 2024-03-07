Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом

Ранее Пугачева отреагировала на критику певца Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Певица заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в страну, напоминает RT.

Журавлев назвал исполнительницу «потерявшей всякий стыд» и потребовал признать ее иноагентом.

«Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов», — заявил депутат, добавив, что «будет поздно».

Как отметил Журавлев, все «нормальные люди» находятся в РФ в сложное для страны время, а «предателей и лжецов» вынесло наружу.

«Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян», — добавил парламентарий.

