Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом
Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву, чтобы исполнительница не могла «получать деньги из России». Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Пугачева отреагировала на критику певца Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Певица заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в страну, напоминает RT.
Журавлев назвал исполнительницу «потерявшей всякий стыд» и потребовал признать ее иноагентом.
«Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов», — заявил депутат, добавив, что «будет поздно».
Как отметил Журавлев, все «нормальные люди» находятся в РФ в сложное для страны время, а «предателей и лжецов» вынесло наружу.
«Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян», — добавил парламентарий.
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