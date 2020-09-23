В СПЧ выступили против смертной казни для педофилов
Член СПЧ Александр Брод в эфире НСН заявил о риске злоупотреблений в случае введения "высшей меры" наказания.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске, где местный житель изнасиловал, а потом убил двух дочерей своей сожительницы. Говоря об ужесточении наказания Миронов, он напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте о химической кастрации педофилов.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в эфире НСН выступил с критикой этого предложения.
«У нас существует мораторий на смертную казнь и я не думаю, что мы отступим от этого. Тема смертной казни давно обсуждается и есть высокий риск, что она будет применяться неоправданно и главное – она не приводит к решению проблем», - сказал правозащитник.
Брод также заявил о необходимости надзора за педофилами.
«Это серьезная угроза для общества. Существуют разные формы противодействия ей, единого мнения нет. Есть риск злоупотреблений в этот вопросе. Но то, что педофилов надо ограждать от общества, вести их реестр, наблюдать за ними - я считаю, это необходимо», - сказал правозащитник.
Убийство двух девочек неделю назад было совершено в городе Рыбинске Ярославской области. Их тела найдены в квартире с явными признаками насильственной смерти. Убитыми оказались две сестры 2006 и 2011 годов рождения. По данным следствия, перед смертью девочки были изнасилованы. Подозреваемым объявлен 41-летний сожитель их матери, рецидивист Виталий Молчанов. Он освободился из мест лишения свободы только в конце прошлого года после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН заявил о необходимости ужесточения наказания для убийц детей и педофилов. По его словам, педофилы не должны иметь возможности работать в детских учреждениях.
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