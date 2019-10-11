Милонов призвал брать пример с США в борьбе с педофилами

В Госдуме предложили ввести химическую кастрацию и списки педофилов после убийства девятилетней девочки в Саратове. Накануне она была найдена мертвой. В убийстве девочки сознался ранее судимый мужчина. Он рассказал, что задушил ребенка со злости, из-за того, что якобы девочка грубо ему ответила.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН заявил о необходимости ужесточения наказания для убийц детей и педофилов. По его словам, педофилы не должны иметь возможности работать в детских учреждениях.

«Исходя из критериев обеспечения безопасности для детей, конечно, такой закон принять должны. Я направлял предложение в правительство, но тогда мне ответили, что делать это не надо. Я не знаю, кто это там покрывает. Какой-то мелкий, не крупный чиновник покрывает педофилов. Я считаю, что лица, совершившие такого рода преступление, должны быть занесены в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми. Это люди с больной психикой, они уже никогда здоровыми не станут. Понятно, что у нас правозащитники наполовину педофилы, поэтому они очень беспокоятся из-за этого. Но нужно сделать так – совершил один раз такое преступление – доступ в детские учреждения навсегда закрыт», - добавил он.

Собеседник НСН рассказал, что полиция должна иметь право проводить в интернете определенные действия с фейковых страниц, чтобы выявлять расположенных к педофилии граждан. Он выразил уверенность, что такая мера поможет предотвратить массу преступлений.