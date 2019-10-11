Милонов призвал брать пример с США в борьбе с педофилами
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал о необходимости ужесточения наказания для убийц детей и педофилов.
В Госдуме предложили ввести химическую кастрацию и списки педофилов после убийства девятилетней девочки в Саратове. Накануне она была найдена мертвой. В убийстве девочки сознался ранее судимый мужчина. Он рассказал, что задушил ребенка со злости, из-за того, что якобы девочка грубо ему ответила.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН заявил о необходимости ужесточения наказания для убийц детей и педофилов. По его словам, педофилы не должны иметь возможности работать в детских учреждениях.
«Исходя из критериев обеспечения безопасности для детей, конечно, такой закон принять должны. Я направлял предложение в правительство, но тогда мне ответили, что делать это не надо. Я не знаю, кто это там покрывает. Какой-то мелкий, не крупный чиновник покрывает педофилов. Я считаю, что лица, совершившие такого рода преступление, должны быть занесены в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми. Это люди с больной психикой, они уже никогда здоровыми не станут. Понятно, что у нас правозащитники наполовину педофилы, поэтому они очень беспокоятся из-за этого. Но нужно сделать так – совершил один раз такое преступление – доступ в детские учреждения навсегда закрыт», - добавил он.
Собеседник НСН рассказал, что полиция должна иметь право проводить в интернете определенные действия с фейковых страниц, чтобы выявлять расположенных к педофилии граждан. Он выразил уверенность, что такая мера поможет предотвратить массу преступлений.
«Это не избыточная мера. 98% населения поддерживает ужесточение наказания для педофилов. Кроме этой меры есть еще и другие, например, предоставление полицейским права использовать сотрудников для выявления педоориентированных граждан в социальных сетях и в интернете. Эта методика эффективно работает в США и ряде других государств. А у нас правозащитники беспокоятся, что их выявят раньше срока. Они считают, что пока они никого не изнасиловали, а только собирались изнасиловать, то они еще не преступники. Такие вещи, как хранение детской порнографии без цели распространения, как знакомство с предложением интимных услуг без наличия несовершеннолетнего должно быть уголовно наказуемым. Обычному человеку это не должно быть страшно, он никогда не будет общаться с девочкой, которой 12 лет, он не будет писать ей непристойности и не будет приглашать ее на свидания. Если кто-то это делает, значит, человек уже потенциально опасен. К сожалению, в таких делах несчастье является подспорьем. Для людей, больше ориентированных на либеральные ценности, это является холодным душем. Либеральная ценность здоровья педофила менее значима, чем жизнь ребенка. Я собираюсь активно продвигать этот вопрос. Возможно, преступники попались бы раньше на виртуальный образ полицейского, чем напали на ребенка», - отметил он.
Об исчезновении дочери в саратовскую полицию 9 октября сообщила мать. По информации регионального управления Следственного комитета, девочка не появлялась в школе. Знакомый подозреваемого в убийстве рассказал о судимости мужчины за педофилию. По другой информации, мужчина ранее проходил по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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