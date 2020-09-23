Справедливороссы предлагают кастрировать и казнить за педофилию
Кастрировать и казнить за педофилию и убийства детей предложили в России. Члены «Справедливой России» в настоящее время работают над таким законопроектом.
Против смертной казни выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, передает Ura.ru.
Психиатр Михаил Первушин в беседе с газетой «Известия» заявил, что применение к педофилам химической кастрации не предотвратит подобных преступлений. По его мнению, более эффективной мерой станут просветительские беседы с детьми и подростками.
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