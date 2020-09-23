Справедливороссы предлагают кастрировать и казнить за педофилию

Кастрировать и казнить за педофилию и убийства детей предложили в России. Члены «Справедливой России» в настоящее время работают над таким законопроектом.

Против смертной казни выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, передает Ura.ru.