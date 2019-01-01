Общество

В СПЧ рассказали о возможных итогах расследования СКР гибели осужденного в ярославской больнице

26 мая18:04
Ольга Болдырева

Председатель «Комитета против пыток» в интервью НСН поделился, какие факторы повлияют на результаты расследования дела о гибели осужденного в ярославской больнице.

СКР проводит проверку по фaкту смерти осужденного, этaпировaнного к месту отбывaния нaкaзaния, сообщили «Интерфaксу» в пресс-службе следственного упрaвления СКР по Ярослaвской облaсти в воскресенье. По дaнным СМИ, речь идет об Aлексее Сидякине, приговоренном Пaвлово-Посaдским судом Подмосковья к трем годaм колонии-поселения зa сообщение о ложном aкте терроризмa в школе.

Осужденный был госпитaлизировaн 28 aпреля после попытки сaмоубийствa. Собеседник aгентствa подчеркнул, что следов нaсилия и пыток нa момент осмотрa обнaружено не было. По его словaм, служебнaя проверкa уже проведенa, a ее мaтериaлы передaны в следственные оргaны.

в воскресенье на сайте Gulagu.net было опубликовано заявление основателя организации Владимира Осечкина на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки и других официальных лиц, в котором Осечкин пишет, что сообщает, что при поступлении Сидякина в больницу врачи нашли на его теле следы пыток, но данные сведения им было запрещено разглашать.

Правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин в интервью НСН заявил, что в делах, подобных ярославскому, СКР найдет реальных виновных в смерти осужденного.

«Я бы не сказал, что из ФСИН или полиции у нас привлекают каких-то «крайних». Находят непосредственных причинителей вреда», - заявил собеседник НСН.

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Игорь Каляпин считает, что условием результативного расследования СКР в связи со смертью осужденного, является максимальная открытость и внимание прессы к этой теме. Правозащитник призвал СМИ уделять ей максимально возможное внимание.

«В таких случаях все зависит от общества и СМИ. Общественное внимание привлекается к подобным темам через СМИ, никак иначе. Если СМИ будут писать о расследовании, то будет и результат. Уверен, Следственный комитет проведет необходимое расследование и предъявит обвинение. Тогда, конечно, это будет публичный процесс и публичный результат», - отметил правозащитник.

Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН оценил поступок авторов клипа ФСИН с заламыванием рук заключённому.

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