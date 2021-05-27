Правозащитник призвал уравнять зарплаты свободных и заключенных граждан

«По моим данным, зарплаты по-прежнему низкие. По этому поводу постоянно поступают жалобы. Наверное, в отдельных случаях большие зарплаты есть, но станет ли это системой – это вопрос к ФСИНу. Зарплаты должны быть такие же, как получают гражданские люди, свободные люди. Да, будут вычисления соответствующие, какие бывают у заключенных, но никаких дискриминационных зарплат здесь не должно быть, они должны быть равны», - отметил правозащитник.

По его словам, опасности, что заключенные будут получать больше, чем гражданские, нет.

«Я думаю, что зарплаты, которые превышают обычную норму, если это правда, это какие-то исключительные случаи. Такой опасности, что заключенные будут получать больше, чем свободные люди, нет», - добавил Борщев.

Он также подчеркнул, что характер труда осужденных к принудительным работам сильно варьируется в зависимости от региона.

Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН заявил, что замена рабочих мигрантов заключенными приведет к росту числа побегов.

