Правозащитник о «лагерях» подготовки оппозиции: Возвращаемся в 37-й год

В ряде регионов России якобы обнаружены финансируемые из-за границы «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, заявили члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Также они выступили с инициативой на законодательном уровне ввести особое уголовное наказание для тех, кто прошел там обучение и участвовал в организации митингов.

Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в беседе с НСН заявил, что не верит в существование подобного рода «лагерей», а разговоры об этом приравнял к попыткам вернуть Россию на рельсы сталинских репрессий.

«Это общая тенденция по возвращению к временам Сталина, когда выявляли "врагов народа", говорили, что они связаны с какими-то иностранными государствами, обвиняли в шпионаже и измене Родине. Этого не было, но их все равно расстреливали. Такая удобная формула изобразить противников или оппонентов режима как изменников и вызвать поддержку у какой-то части населения. Разумеется, ни о каких лагерях я не слышал, не видел и не представляю допустимым [их существование] даже на виртуальном уровне», - сказал Борщёв.

Член комиссии Госдумы заявил, что под «лагерями» подразумеваются, в том числе, виртуальные площадки, где отмечается концентрация «протестных мыслей», в частности в соцсетях. Правозащитник при этом высказал мнение, что в случае существования «лагерей» по подготовке организаторов протестных мероприятий, то их бы обучили ряду действенных вещей.