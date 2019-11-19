Правозащитник о «лагерях» подготовки оппозиции: Возвращаемся в 37-й год
Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы в эфире НСН сравнил заявления о «лагерях» по подготовке оппозиции с поиском «врагов народа» при Сталине.
В ряде регионов России якобы обнаружены финансируемые из-за границы «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, заявили члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Также они выступили с инициативой на законодательном уровне ввести особое уголовное наказание для тех, кто прошел там обучение и участвовал в организации митингов.
Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в беседе с НСН заявил, что не верит в существование подобного рода «лагерей», а разговоры об этом приравнял к попыткам вернуть Россию на рельсы сталинских репрессий.
«Это общая тенденция по возвращению к временам Сталина, когда выявляли "врагов народа", говорили, что они связаны с какими-то иностранными государствами, обвиняли в шпионаже и измене Родине. Этого не было, но их все равно расстреливали. Такая удобная формула изобразить противников или оппонентов режима как изменников и вызвать поддержку у какой-то части населения. Разумеется, ни о каких лагерях я не слышал, не видел и не представляю допустимым [их существование] даже на виртуальном уровне», - сказал Борщёв.
Член комиссии Госдумы заявил, что под «лагерями» подразумеваются, в том числе, виртуальные площадки, где отмечается концентрация «протестных мыслей», в частности в соцсетях. Правозащитник при этом высказал мнение, что в случае существования «лагерей» по подготовке организаторов протестных мероприятий, то их бы обучили ряду действенных вещей.
«Отмечу, что протестные акции проводятся разными организациями, заявки также подают совершенно разные организации и, никакого единого центра здесь не наблюдается. В зависимости от ситуации приходит разное число людей. Например, было "московское дело" пришло 60 тысяч человек, следующий митинг собрал уже поменьше – 20 тысяч. Неужели в лагерях не обучили бы держать определенную цифру? Потому что, все это зависит от настроения, политики властей, реакции общества [а не от централизации]», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, правительство в силах принять законопроект, по которому граждан будут привлекать к уголовной или административной ответственности за участие в таких «лагерях», по примеру признания ряда организаций иностранными агентами.
«Такое сгущение туч приведет к непредсказуемым последствиям. Конечно, власти могут ввести такой законопроект, могут устроить какую-то провокацию, инсинуацию – этим занимаются профессионалы. Закон об иностранных агентах вначале тоже действовал очень осторожно, а потом почувствовали вкус вплоть до того, что стали ликвидировать организации под предлогом иностранного вмешательства», - заключил он.
Отмечается, что попытки влияния иностранных СМИ, НПО и НКО на внутреннюю политику России обнаружены в 19 регионах. Планировалось эти данные передать Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ для проверки. По информации «КомерсантЪ», подобные «лагеря», помимо как в интернет-сфере, могут располагаться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Крыму, Калининграде и Омске, а также в ряде регионов Северного Кавказа.
НСН сообщала, что сегодня Государственная дума приняла во втором чтении резонансный законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами. Документ предусматривает признание иногентами или СМИ-иноагентами физических лиц, которые распространяют информацию на неограниченную аудиторию или участвующих в создании такой информации, а также получающих финансирование из-за рубежа.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ внести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
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