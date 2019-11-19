Правозащитник о «лагерях» подготовки оппозиции: Возвращаемся в 37-й год

19 ноября 201921:15
Саша Бусова

Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы в эфире НСН сравнил заявления о «лагерях» по подготовке оппозиции с поиском «врагов народа» при Сталине.


В ряде регионов России якобы обнаружены финансируемые из-за границы «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, заявили члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Также они выступили с инициативой на законодательном уровне ввести особое уголовное наказание для тех, кто прошел там обучение и участвовал в организации митингов.

Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в беседе с НСН заявил, что не верит в существование подобного рода «лагерей», а разговоры об этом приравнял к попыткам вернуть Россию на рельсы сталинских репрессий.

«Это общая тенденция по возвращению к временам Сталина, когда выявляли "врагов народа", говорили, что они связаны с какими-то иностранными государствами, обвиняли в шпионаже и измене Родине. Этого не было, но их все равно расстреливали. Такая удобная формула изобразить противников или оппонентов режима как изменников и вызвать поддержку у какой-то части населения. Разумеется, ни о каких лагерях я не слышал, не видел и не представляю допустимым [их существование] даже на виртуальном уровне», - сказал Борщёв.

Член комиссии Госдумы заявил, что под «лагерями» подразумеваются, в том числе, виртуальные площадки, где отмечается концентрация «протестных мыслей», в частности в соцсетях. Правозащитник при этом высказал мнение, что в случае существования «лагерей» по подготовке организаторов протестных мероприятий, то их бы обучили ряду действенных вещей.

В Совфеде рассказали о признании физических лиц иноагентами

«Отмечу, что протестные акции проводятся разными организациями, заявки также подают совершенно разные организации и, никакого единого центра здесь не наблюдается. В зависимости от ситуации приходит разное число людей. Например, было "московское дело" пришло 60 тысяч человек, следующий митинг собрал уже поменьше – 20 тысяч. Неужели в лагерях не обучили бы держать определенную цифру? Потому что, все это зависит от настроения, политики властей, реакции общества [а не от централизации]», - пояснил он.

По мнению собеседника НСН, правительство в силах принять законопроект, по которому граждан будут привлекать к уголовной или административной ответственности за участие в таких «лагерях», по примеру признания ряда организаций иностранными агентами.

«Такое сгущение туч приведет к непредсказуемым последствиям. Конечно, власти могут ввести такой законопроект, могут устроить какую-то провокацию, инсинуацию – этим занимаются профессионалы. Закон об иностранных агентах вначале тоже действовал очень осторожно, а потом почувствовали вкус вплоть до того, что стали ликвидировать организации под предлогом иностранного вмешательства», - заключил он.

Отмечается, что попытки влияния иностранных СМИ, НПО и НКО на внутреннюю политику России обнаружены в 19 регионах. Планировалось эти данные передать Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ для проверки. По информации «КомерсантЪ», подобные «лагеря», помимо как в интернет-сфере, могут располагаться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Крыму, Калининграде и Омске, а также в ряде регионов Северного Кавказа.

НСН сообщала, что сегодня Государственная дума приняла во втором чтении резонансный законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами. Документ предусматривает признание иногентами или СМИ-иноагентами физических лиц, которые распространяют информацию на неограниченную аудиторию или участвующих в создании такой информации, а также получающих финансирование из-за рубежа.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ внести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.

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ФОТО: flickr/kvitlauk
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