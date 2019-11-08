В Совфеде рассказали о признании физических лиц иноагентами

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности признанных иностранными агентами СМИ могут распространить и на физических лиц, например, на блогеров. Об этом заявил журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет «Федерал Пресс».

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — пояснил сенатор.