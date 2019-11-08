В Совфеде рассказали о признании физических лиц иноагентами
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности признанных иностранными агентами СМИ могут распространить и на физических лиц, например, на блогеров. Об этом заявил журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет «Федерал Пресс».
«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — пояснил сенатор.
Законопроект, позволяющий признавать физических лиц иноагентами был принят Госдумой в первом чтении в январе 2018 года. По словам Климова, документ уже почти готов и до конца года Совет Федерации может рассмотреть его и принять.
В случае признания иноагентом, физическое лицо будет обременено рядом требований, таким как обязательная регистрация в Минюсте и маркировка распространяемой информации. Кроме того, таких физлиц могут обязать отрывать юридические лица в России, и уже эти компании будут в полном объеме попадать под действие законодательства РФ. При этом сенатор подчеркнул, что о введении уголовной ответственности для физлиц-иноагентов не планируется, их ответственность будет административной.
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