«Православный папа?»: В РПЦ не признали подпись патриарха Варфоломея в Бюргенштоке

Ранее источник в РПЦ объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что патриарх Варфоломей не обладает в Турции никаким авторитетом, а все его попытки влиять на мировое православие связаны с поддержкой со стороны ряда западных стран.

Патриарх Варфоломей является предстоятелем Константинопольской православной церкви, резиденция которой находится в стамбульском районе Фанар. При этом власти Турции не признают вселенский статус КПЦ, рассматривают Варфоломея как местного епископа и называют его главой православной греческой общины.

