«Православный папа?»: В РПЦ не признали подпись патриарха Варфоломея в Бюргенштоке

Патриарх Варфоломей не является для православных таким же авторитетом, как папа Римский для католиков, поэтому для РПЦ его подпись в коммюнике по Украине ничего не значит, сказал в эфире НСН протоиерей Игорь Якимчук.

Организаторы саммита по Украине в Швейцарии пытались выставить Константинопольского патриарха Варфоломея в качестве «православного папы», объяснил в комментарии НСН заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей Игорь Якимчук.

Ранее МИД Турции сообщил, что запросил объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с тем, что в подписании итогового коммюнике участвовал греческий патриархат в Стамбуле Варфоломей (глава Константинопольского патриархата). Конференция проходила 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии, на ней Варфоломей заявил, что поддерживает совместное коммюнике и подписал документ. Якимчук отметил, что Варфоломей не имеет права представлять «всех православных в мире».

Турция запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии
«Папа Римский может выступать от лица всех католиков мира, поскольку он является их главным духовным лидером, как это следует из вероучения Римо-католической церкви. В отличие от него патриарх Варфоломей не имеет никакого права вступать от лица всех православных в мире, потому что никто его на это не уполномочивал, и православное вероучение не подразумевает существование некоего православного папы. Между тем действия патриарха Варфоломея в последние годы показывают его стремление позиционировать себя именно в этом качестве. Приезд Варфоломея на форум в Швейцарии обеспечили западные организаторы этого мероприятия по настоянию киевского режима, поскольку Константинопольский Патриархат обслуживает политические интересы этих сил, а они на взаимной основе пытаются продвигать его как главу всех православных мира», - отметил Якимчук.

По его словам, в православном мире не поддерживают «претензии Константинополя», поэтому подпись патриарха Варфоломея ничего не значит.

«Претензии Константинополя не находят поддержки в православном мире. Так, например, легализованную им раскольническую структуру на Украине, так называемую ПЦУ, до сих пор не признает подавляющее большинство православных церквей в мире. Таким образом, подпись патриарха Варфоломея под коммюнике не означает ничего ни для Русской Православной Церкви, ни для православных верующих по всему миру», - заключил собеседник НСН.
«Подпишет что угодно»: В РПЦ заявили об отсутствии авторитета у патриарха Варфоломея

Ранее источник в РПЦ объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что патриарх Варфоломей не обладает в Турции никаким авторитетом, а все его попытки влиять на мировое православие связаны с поддержкой со стороны ряда западных стран.

Патриарх Варфоломей является предстоятелем Константинопольской православной церкви, резиденция которой находится в стамбульском районе Фанар. При этом власти Турции не признают вселенский статус КПЦ, рассматривают Варфоломея как местного епископа и называют его главой православной греческой общины.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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