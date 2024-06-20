Турция запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии

Турция потребовала объяснений у организаторов саммита по Украине в Швейцарии, в связи с тем, что в подписании итогового коммюнике участвовал греческий патриархат в Стамбуле Варфоломей (глава Константинопольского патриархата). Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в социальной сети X.

Кечели отметил, что информация о том, что греческий патриархат в Стамбуле принимал участие в мирном саммите по Украине с государственным статусом, а также то, что турецкий министр провел официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют реальности.