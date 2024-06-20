Турция запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии

Турция потребовала объяснений у организаторов саммита по Украине в Швейцарии, в связи с тем, что в подписании итогового коммюнике участвовал греческий патриархат в Стамбуле Варфоломей (глава Константинопольского патриархата). Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в социальной сети X.

Кечели отметил, что информация о том, что греческий патриархат в Стамбуле принимал участие в мирном саммите по Украине с государственным статусом, а также то, что турецкий министр провел официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют реальности.

Руанда отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

Также он сообщил, что Турция будет запрашивать объяснения от организаторов саммита по поводу того, что название греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта в совместную декларацию саммита.

Кечели объяснил, что позиция официальных властей Турции по поводу статуса Константинопольского патриарха остается неизменной.

Руководство Турции не признает вселенский статус Константинопольской православной церкви, чья резиденция находится в стамбульском районе Фанар. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, статус Константинопольского патриарха в Турции ограничивается отправлением богослужений для проживающих в стране греков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЦерковьТурцияГреция

Горячие новости

Все новости

партнеры