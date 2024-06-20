Турция запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии
Турция потребовала объяснений у организаторов саммита по Украине в Швейцарии, в связи с тем, что в подписании итогового коммюнике участвовал греческий патриархат в Стамбуле Варфоломей (глава Константинопольского патриархата). Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в социальной сети X.
Кечели отметил, что информация о том, что греческий патриархат в Стамбуле принимал участие в мирном саммите по Украине с государственным статусом, а также то, что турецкий министр провел официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют реальности.
Также он сообщил, что Турция будет запрашивать объяснения от организаторов саммита по поводу того, что название греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта в совместную декларацию саммита.
Кечели объяснил, что позиция официальных властей Турции по поводу статуса Константинопольского патриарха остается неизменной.
Руководство Турции не признает вселенский статус Константинопольской православной церкви, чья резиденция находится в стамбульском районе Фанар. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, статус Константинопольского патриарха в Турции ограничивается отправлением богослужений для проживающих в стране греков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru