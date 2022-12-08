Правоприменение, военная служба. Бастрыкин рассказал о самых коррупционных сферах

Сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей стали лидирующими по числу коррупционеров. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, 38,7% деяний в сфере коррупции связаны с правоприменительной сферой, 12% - с исполнением воинской обязанности и военной службы, 8,5% - со сферой образования и науки, 8,1% - с финансовой деятельностью, 7,6% - здравоохранением и социальным обеспечением.