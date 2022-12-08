Правоприменение, военная служба. Бастрыкин рассказал о самых коррупционных сферах

Сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей стали лидирующими по числу коррупционеров. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, 38,7% деяний в сфере коррупции связаны с правоприменительной сферой, 12% - с исполнением воинской обязанности и военной службы, 8,5% - со сферой образования и науки, 8,1% - с финансовой деятельностью, 7,6% - здравоохранением и социальным обеспечением.

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Также, как сообщил Бастрыкин, 5,9% преступлений связаны с эксплуатацией транспорта, 3% - строительством, 2,8% - сферой ЖКХ, 2,4% - организацией торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению, 1,6% - операциями с недвижимостью и 1,5% - охраной природных ресурсов и экологии.

В этом же интервью Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России нуждается в праве арестовывать имущество до суда в рамках повышения эффективности борьбы с коррупцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр БастрыкинКоррупция
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