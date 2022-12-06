Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией

Ранее президент Владимир Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД. В 2023 году она составит 922 тысячи человек, с весны 2014 года она была установлена в 894 тысяч.

Рост преступности, нестабильная обстановка в соседних регионах и вхождение в состав РФ новых субъектов требуют увеличения числа сотрудников МВД, заявил ранее экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

