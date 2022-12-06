Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
Президент России Владимир Путин поручил создать на новых российских территориях подразделения по профилактике коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что создать подразделения необходимо до июня 2023 года. Кабмин также должен в месячный срок определить источники финансирования выплат при замещении государственных и муниципальных должностей на новых территориях.
Ранее президент Владимир Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД. В 2023 году она составит 922 тысячи человек, с весны 2014 года она была установлена в 894 тысяч.
Рост преступности, нестабильная обстановка в соседних регионах и вхождение в состав РФ новых субъектов требуют увеличения числа сотрудников МВД, заявил ранее экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России
- Зеленский заявил, что находится на передовой в Донбассе
- СМИ: Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в ЕС
- Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
- Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно
- Макрон призвал не разводить полемику по гарантиям безопасности для России
- Названы лауреаты зрительской премии «Звезда Театрала»
- «Каннибализм». В Госдуме оценили лишение «Дождя»* лицензии в Латвии
- Врачи объяснили, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа
- Шойгу заявил, что за ноябрь потери ВСУ составили более 8 300 военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru