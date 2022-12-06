Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией

Президент России Владимир Путин поручил создать на новых российских территориях подразделения по профилактике коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что создать подразделения необходимо до июня 2023 года. Кабмин также должен в месячный срок определить источники финансирования выплат при замещении государственных и муниципальных должностей на новых территориях.

«Обстановка накаляется»: Экс-глава МВД объяснил увеличение числа полицейских

Ранее президент Владимир Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД. В 2023 году она составит 922 тысячи человек, с весны 2014 года она была установлена в 894 тысяч.

Рост преступности, нестабильная обстановка в соседних регионах и вхождение в состав РФ новых субъектов требуют увеличения числа сотрудников МВД, заявил ранее экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияРегионыВладимир Путин
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