Бастрыкин: СК нуждается в праве арестовывать имущество до суда

Следственный комитет России нуждается в праве арестовывать имущество до суда в рамках повышения эффективности борьбы с коррупцией. Об этом РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

На данный момент следователи могут наложить неотложный арест в исключительных случаях, на деньги, ценности, авто, которое принадлежит фигуранту.

При этом Бастрыкин считает, что стоит предусмотреть право арестовывать в том числе и имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами.