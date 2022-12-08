Бастрыкин: СК нуждается в праве арестовывать имущество до суда

Следственный комитет России нуждается в праве арестовывать имущество до суда в рамках повышения эффективности борьбы с коррупцией. Об этом РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

На данный момент следователи могут наложить неотложный арест в исключительных случаях, на деньги, ценности, авто, которое принадлежит фигуранту.

При этом Бастрыкин считает, что стоит предусмотреть право арестовывать в том числе и имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами.

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Уточняется, что в таком случае после неотложного ареста следователь все равно должен будет обращаться в суд за решением

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАрестКоррупцияАлександр Бастрыкин
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