«Правоохранители делают свое дело». Песков о задержаниях после несогласованных акций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время несогласованных акций 23 января были многочисленные нарушения законов РФ, и задержания связаны с этим.
«Правоохранительные органы выполняют свои функции», - сказал Песков в четверг в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь напомнил, что власти высказывали свою обеспокоенность накануне незаконных акций, а теперь «правоохранительные органы работают» по факту «множественных нарушений законов Российской Федерации».
Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов высказал мнение, что применение силы и спецсредств к участникам несогласованной акции 23 января было несоразмерным.
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