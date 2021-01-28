«Правоохранители делают свое дело». Песков о задержаниях после несогласованных акций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время несогласованных акций 23 января были многочисленные нарушения законов РФ, и задержания связаны с этим.

«Правоохранительные органы выполняют свои функции», - сказал Песков в четверг в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Пресс-секретарь напомнил, что власти высказывали свою обеспокоенность накануне незаконных акций, а теперь «правоохранительные органы работают» по факту «множественных нарушений законов Российской Федерации».

Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов высказал мнение, что применение силы и спецсредств к участникам несогласованной акции 23 января было несоразмерным.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеДмитрий Песков
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