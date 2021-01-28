«Правоохранители делают свое дело». Песков о задержаниях после несогласованных акций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время несогласованных акций 23 января были многочисленные нарушения законов РФ, и задержания связаны с этим.

«Правоохранительные органы выполняют свои функции», - сказал Песков в четверг в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.