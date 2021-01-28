СК возбудил дело в отношении руководителя сети региональных «штабов Навального»
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова. Дело открыто по статье о «склонении в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий».
Об этом говорится на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту вовлечения через интернет сторонниками оппозиционера Алексея Навального подростков для участия в несогласованных акциях, передает Ura.ru.
В СК сообщили о видеозаписях на YouTube, а также в соцсетях, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.
В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливаются другие лица, призывавшие к участию в несогласованных акциях в разных городах России 23 января.
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