СК возбудил дело в отношении руководителя сети региональных «штабов Навального»

В сообщении говорится, что следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту вовлечения через интернет сторонниками оппозиционера Алексея Навального подростков для участия в несогласованных акциях, передает Ura.ru.

В СК сообщили о видеозаписях на YouTube, а также в соцсетях, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливаются другие лица, призывавшие к участию в несогласованных акциях в разных городах России 23 января.

