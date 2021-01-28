СК возбудил дело в отношении руководителя сети региональных «штабов Навального»

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова. Дело открыто по статье о «склонении в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий».

Об этом говорится на сайте ведомства.

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В сообщении говорится, что следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту вовлечения через интернет сторонниками оппозиционера Алексея Навального подростков для участия в несогласованных акциях, передает Ura.ru.

В СК сообщили о видеозаписях на YouTube, а также в соцсетях, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливаются другие лица, призывавшие к участию в несогласованных акциях в разных городах России 23 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетАкцииАлексей Навальный
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