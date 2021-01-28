Омбудсмен Петербурга заявил о несоразмерном применении силы на акции 23 января
Применение силы и спецсредств к участникам несогласованной акции 23 января было несоразмерным, заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Об этом сообщает «Эхо Москвы».
По данным пресс-службы омбудсмена, за помощью медиков после акции протеста обратились 24 человека, 16 из них были госпитализированы.
Кроме того, аппарат уполномоченного отмечает, что у многих сотрудников полиции и Росгвардии были скрыты либо отсутствовали нагрудные знаки, что не позволяет идентифицировать их личности.
Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. По данным СМИ, правоохранители применяли силу в отношении простых граждан и журналистов. По итогам митингов СК РФ возбудил 21 уголовное дело и проводит 6 доследственных проверок.
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