Сотрудников полиции призвали искать нелегалов в Котельниках и на «Садоводе»

После теракта в «Крокусе» полиция Москвы начала проверку квартир, сообщает Telegram-канал Baza. Для этого в московских отделах полиции сформировали группы из сотрудников уголовного розыска и участковых. Их задача — поквартирно обойти практически все дома на своей территории в поисках квартир и обнаружить перенаселённые места проживания нелегальных мигрантов. Однако, по словам Пашкина, существуют более эффективные способы решения проблемы.

«Это можно сделать буквально за несколько дней, если участковые пойдут не по квартирам, а обратятся в МФЦ и посмотрят, где сколько человек прописано. Раньше чтобы получить справку о том, где ты прописан, нужно было идти в домоуправление. Сейчас все внесено в базу МВД, то есть в базе все есть. Найти квартиры, где проживает более 10 человек легко. Выбрали, направили туда ОМОН или правоохранителей. Если не откроют, нужно найти хозяина, при необходимости вскрыть квартиру. Не нужно искать месяцами и годами, вопрос можно решить за неделю», - заявил он.