Сотрудников полиции призвали искать нелегалов в Котельниках и на «Садоводе»
Вместо квартирных рейдов полицейским Москвы необходимо изучить базу МВД и проверить наиболее спорные объекты, рассказал НСН Михаил Пашкин.
Поиск нелегальных мигрантов в Москве стоит начать с Котельников, а не с поквартирного обхода всех домов столицы, заявил в интервью НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
После теракта в «Крокусе» полиция Москвы начала проверку квартир, сообщает Telegram-канал Baza. Для этого в московских отделах полиции сформировали группы из сотрудников уголовного розыска и участковых. Их задача — поквартирно обойти практически все дома на своей территории в поисках квартир и обнаружить перенаселённые места проживания нелегальных мигрантов. Однако, по словам Пашкина, существуют более эффективные способы решения проблемы.
«Это можно сделать буквально за несколько дней, если участковые пойдут не по квартирам, а обратятся в МФЦ и посмотрят, где сколько человек прописано. Раньше чтобы получить справку о том, где ты прописан, нужно было идти в домоуправление. Сейчас все внесено в базу МВД, то есть в базе все есть. Найти квартиры, где проживает более 10 человек легко. Выбрали, направили туда ОМОН или правоохранителей. Если не откроют, нужно найти хозяина, при необходимости вскрыть квартиру. Не нужно искать месяцами и годами, вопрос можно решить за неделю», - заявил он.
По словам собеседника НСН, правоохранителям следовало бы обратить особое внимание на часть определенного района столицы.
«Нужно проверить торговый комплекс "Садовод", но чтобы окружить его – нужна целая дивизия. Нагряньте в Котельники. Все эти «садоводы» живут там, в районе одни таджики. Также самые опасные места сосредоточения мигрантов – клубы ММА. Клубы, которые действуют без лицензии, важно закрыть. Участковые прекрасно это знают, многие за счет этого живут, собирая по 500-1000 рублей взноса с тех, кто живет в таких резиновых квартирах. Поэтому их и не трогают, есть проблема с коррупцией. Не нужно искать месяцами и годами, вопрос можно решить за неделю», - подытожил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что приоритетными направлениями деятельности МВД РФ являются борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».
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