Из России за 2023 год выдворили почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов
2 апреля 202415:12
Из России в 2023 году было выдворено и депортировано почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Выступая на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства, он отметил, что это на 65% больше, чем по итогам 2022 года.
Колокольцев также добавил, что в целом по итогам прошлого года было зафиксировано снижение совершенных иностранцами криминальных посягательств.
Ранее в полиции Москвы заявили, что в 2023 году из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru