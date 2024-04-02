Из России за 2023 год выдворили почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов

Выступая на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства, он отметил, что это на 65% больше, чем по итогам 2022 года.

Колокольцев также добавил, что в целом по итогам прошлого года было зафиксировано снижение совершенных иностранцами криминальных посягательств.

Ранее в полиции Москвы заявили, что в 2023 году из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов, сообщает RT.

