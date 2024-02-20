СМИ: Правообладатель образа Ждуна подал в суд свыше 500 исков

Отмечается, что среди ответчиков не только мелкие блогеры, но и крупные телеканалы, например, НТВ. По мнению правообладателя, образ Ждуна использовался незаконно. Сейчас суды рассматривают 50 дел, суммарный размер исковых требований — более 48 млн рублей.

Напомним, «Си Ди Лэнд контакт» проиграла суд с блогером Дмитрием Портнягиным. Правообладатель потребовал за использование образа Ждуна 5 млн рублей, но Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования частично, лишь в размере 46 тысяч рублей. Компания подала апелляцию, однако после изучения материалов суд в иске и вовсе отказал.

Ранее иркутский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена».

