Кинотеатр в Сибири выиграл суд у Universal Pictures

Иркутский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена». Об этом сообщает РБК.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск иркутского кинотеатра New Cinema к киностудии Universal Pictures. Компания требовала возместить убытки из-за отмененных после начала спецоперации на Украине показов нового «Бэтмена».

Суд обязал американскую компанию выплатить кинотеатру 2,9 миллиона рублей в качестве компенсации за отмену сеансов. Сумма упущенной выгоды была рассчитана из ожидаемой выручки от показа «Бэтмена», которая составила бы 5,84 миллиона с учетом договором выплаты правообладателю 50 процентов. Universal Pictures пока не прокомментировала это решение.

Отмечается, что изначально истец стремился «разрешить спор в досудебном порядке», но ответчик отказался добровольно удовлетворить требование кинотеатра.

Студия Universal Pictures приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Именно она занималась прокатом фильмов производства Warner Bros. Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли был снят с проката за день до премьеры, которая должна была состояться в начале марта.

Пока, по данным картотеки арбитражных дел, это единственный иск, поданный против Universal Pictures российским кинотеатром за последний год.



