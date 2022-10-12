Кинотеатр в Сибири выиграл суд у Universal Pictures
Иркутский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена». Об этом сообщает РБК.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск иркутского кинотеатра New Cinema к киностудии Universal Pictures. Компания требовала возместить убытки из-за отмененных после начала спецоперации на Украине показов нового «Бэтмена».
Суд обязал американскую компанию выплатить кинотеатру 2,9 миллиона рублей в качестве компенсации за отмену сеансов. Сумма упущенной выгоды была рассчитана из ожидаемой выручки от показа «Бэтмена», которая составила бы 5,84 миллиона с учетом договором выплаты правообладателю 50 процентов. Universal Pictures пока не прокомментировала это решение.
Отмечается, что изначально истец стремился «разрешить спор в досудебном порядке», но ответчик отказался добровольно удовлетворить требование кинотеатра.
Студия Universal Pictures приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Именно она занималась прокатом фильмов производства Warner Bros. Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли был снят с проката за день до премьеры, которая должна была состояться в начале марта.
Пока, по данным картотеки арбитражных дел, это единственный иск, поданный против Universal Pictures российским кинотеатром за последний год.
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