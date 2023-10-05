СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию
Итальянская Campari Group, владеющая брендами Aperol, Cinzano и Mondoro, подала в суд на дистрибутора из России «Мастер-Трейд», потребовав запретить ввоз и продажу напитка Aperol по параллельному импорту. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Производитель подал иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара в РФ. В Campari Group заявили, что не соглашались на поставки напитка. Суд запросил у итальянской компании подтверждение нарушенного права. Заседание по делу пройдет 30 октября.
Aperol не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Эксперты отмечают, что компаниям, ввозящим эту продукцию в РФ, будет сложно доказать правомерность своих действий. Однако если импортер докажет ограничение ввоза товаров из-за следования правообладателем режиму санкций, это «откроет ящик Пандоры».
После начала специальной военной операции на Украине Campari заявила о прекращении инвестиций в России и сокращении бизнеса.
Ранее источники сообщили, что французский алкогольный концерн Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat) готовится закрыть свое представительство в РФ, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru