СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию

Производитель подал иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара в РФ. В Campari Group заявили, что не соглашались на поставки напитка. Суд запросил у итальянской компании подтверждение нарушенного права. Заседание по делу пройдет 30 октября.

Aperol не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Эксперты отмечают, что компаниям, ввозящим эту продукцию в РФ, будет сложно доказать правомерность своих действий. Однако если импортер докажет ограничение ввоза товаров из-за следования правообладателем режиму санкций, это «откроет ящик Пандоры».

После начала специальной военной операции на Украине Campari заявила о прекращении инвестиций в России и сокращении бизнеса.

Ранее источники сообщили, что французский алкогольный концерн Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat) готовится закрыть свое представительство в РФ, напоминает RT.

