Правом разрешать жильцам посуточную аренду предложили наделить ТСЖ

Ранее стало известно, что Госдума готовит ко второму чтению законопроект, разрешающий сдавать квартиру посуточно только в случае, если это не создает неудобств соседям. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Законопроект предусматривает, что не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны проголосовать и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки. Радченко согласилась с тем, что посуточная аренда квартир не должна доставлять неудобств жильцам, однако предложила отдать этот вопрос на откуп ТСЖ.

«Если сдаваемое посуточно жилье имеет отдельный вход, то это никому не мешает. Но если арендаторы будут пользоваться всей инфраструктурой дома, понятно, что будет очень сложно следить за чистотой и порядком в подъезде. К сожалению, в таких квартирах часто селятся не самые дисциплинированные и культурные люди, безусловно, это очень большое неудобство для всех соседей. Находить компромисс должно ТСЖ или управляющая компания, а не 75% жильцов. Иначе непонятно, кто будет обходить жильцов, кто откроет дверь постороннему человеку в наше время (пусть даже соседям) и как убедиться, что 75% жильцов проголосовали за, а не кто-то подделал подписи. Бумажка с подписями жильцов будет филькиной грамотой и создаст дополнительные сложности для всех. Надо раз и навсегда решить этот вопрос на собрании собственников жилья — сдавать или не сдавать квартиры посуточно», — сказала Радченко.

При этом собеседница НСН усомнилась в том, что принятие закона как-либо изменит ситуацию.

«Как делали все нелегально, так и будут продолжать. Наличие жестких законов в России компенсируется необязательностью их исполнения. В ТСЖ или в управляющую компанию можно пожаловаться, а по 75% соседей не побегаешь, да и полицию в такой ситуации вызывать бессмысленно», — подытожила она.

Ранее вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что с августа 2023 года в большинстве крупных городов пошел сезонный рост ставок аренды, он продлится до Нового года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

