Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей
Госдума готовит ко второму чтению законопроект, разрешающий сдавать квартиру посуточно только в случае согласия 75% жильцов многоквартирного дома. Авторы инициативы считают, что посторонние люди в подъезде не должны создавать неудобства соседям, пишут «Известия».
Ряд экспертов предупреждает, что новый закон фактически поставит крест на посуточной аренде в жилых домах, отмечает издание.
Посуточную аренду жилья в России узаконят, соответствующий законопроект Минстроя РФ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Госдума одобрила законопроект в первом чтении 8 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru