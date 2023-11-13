Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, разрешающий сдавать квартиру посуточно только в случае согласия 75% жильцов многоквартирного дома. Авторы инициативы считают, что посторонние люди в подъезде не должны создавать неудобства соседям, пишут «Известия».

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Ряд экспертов предупреждает, что новый закон фактически поставит крест на посуточной аренде в жилых домах, отмечает издание.

Посуточную аренду жилья в России узаконят, соответствующий законопроект Минстроя РФ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 8 ноября.


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ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы / investmoscow.ru
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