СМИ: в Москве рекордно сократилось предложение арендных квартир

Предложение квартир в аренду в Москве с начала 2023 года уменьшилось на 66%, пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка.

«Нестандартная ситуация»: Возвращение релокантов оживило рынок аренды жилья

В агентстве «Инком-Недвижимость» указали на острую нехватку бюджетных объектов. Снижение объема предложения в 2023 году эксперты назвали максимальным за 30 лет.

Причинами нехватки арендных квартир специалисты рынка назвали сезонность, дорожающую ипотеку и возвращение релокантов. Также на спрос влияет приток жителей из регионов, которые приезжают в столицу на работу.

Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Средняя ставка по ипотеке в крупнейших российских банках превысила 16%, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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