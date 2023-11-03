СМИ: в Москве рекордно сократилось предложение арендных квартир

В агентстве «Инком-Недвижимость» указали на острую нехватку бюджетных объектов. Снижение объема предложения в 2023 году эксперты назвали максимальным за 30 лет.

Причинами нехватки арендных квартир специалисты рынка назвали сезонность, дорожающую ипотеку и возвращение релокантов. Также на спрос влияет приток жителей из регионов, которые приезжают в столицу на работу.

Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Средняя ставка по ипотеке в крупнейших российских банках превысила 16%, отмечает «Радиоточка НСН».

