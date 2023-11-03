СМИ: в Москве рекордно сократилось предложение арендных квартир
Предложение квартир в аренду в Москве с начала 2023 года уменьшилось на 66%, пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка.
В агентстве «Инком-Недвижимость» указали на острую нехватку бюджетных объектов. Снижение объема предложения в 2023 году эксперты назвали максимальным за 30 лет.
Причинами нехватки арендных квартир специалисты рынка назвали сезонность, дорожающую ипотеку и возвращение релокантов. Также на спрос влияет приток жителей из регионов, которые приезжают в столицу на работу.
Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Средняя ставка по ипотеке в крупнейших российских банках превысила 16%, отмечает «Радиоточка НСН».
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