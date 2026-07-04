СМИ: Венгрия согласилась частично разблокировать переговоры о приеме Киева в ЕС
Венгрия готова направить Украине и Молдавии официальное письмо для разблокировки одной из пяти закрытых зон в переговорном блоке о членстве в Евросоюзе. Об этом сообщает RMF24, ссылаясь на источники.
Речь идет о процедуре открытия шестого переговорного блока, который касается внешней политики, безопасности и торговых отношений. После отправки письма страны-соискатели представят позиции. Далее Еврокомиссия подготовит проект. Открытие шестой зоны возможно 14 июля в ходе встречи министров ЕС.
По данным СМИ, в Брюсселе еще нет консенсуса по одновременному открытию других кластеров. Отмечается, что все больше государств выступают за постепенные переговоры.
В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что страна согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как Киев официально взял на себя обязательство выполнить историческое соглашение о правах венгров Закарпатья.
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