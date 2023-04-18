Экс-судья ВС РФ напомнил о возможности оспорить приговор о госизмене
Приговор зависит от правоприменительной практики, сказал НСН Владимир Радченко.
Бывший первый заместитель председателя Верховного суда России Владимир Радченко заявил в беседе с НСН, что оспорить приговор о государственной измене можно.
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Сейчас возможно наказание до 20 лет колонии. Радченко отметил, что приговор зависит от правоприменительной практики.
«Измена Родине сегодня включает в себе множество составов: шпионаж, агитация против власти, армии и другое. Шпионаж – сознательное действие. Человек осознает, что выдает государственные секретные сведения или иные сведения, которые могут причинить ущерб государству. Право на защиту должно существовать - и существует. Нынешний уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает изъятий о госизмене. Оспорить такой приговор можно. Приговор зависит от практики правоприменения», - сказал Радченко.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил в интервью НСН, что принятие поправок о пожизненном лишении свободы за госизмену требует особого внимания СМИ и общества к таким делам.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- СМИ назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным
- В Пекине при пожаре в больнице погибли более 20 человек
- Вышел первый трейлер экранизации повести Булычева «Сто лет тому вперед»
- Сборную России по баскетболу отстранили от отборочного турнира на Олимпийские игры
- МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
- Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году
- Украина объявила о выходе из двух соглашений с Россией и СНГ
- Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке
- Алиев призвал армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или переехать
- В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru