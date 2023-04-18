Экс-судья ВС РФ напомнил о возможности оспорить приговор о госизмене

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Сейчас возможно наказание до 20 лет колонии. Радченко отметил, что приговор зависит от правоприменительной практики.

«Измена Родине сегодня включает в себе множество составов: шпионаж, агитация против власти, армии и другое. Шпионаж – сознательное действие. Человек осознает, что выдает государственные секретные сведения или иные сведения, которые могут причинить ущерб государству. Право на защиту должно существовать - и существует. Нынешний уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает изъятий о госизмене. Оспорить такой приговор можно. Приговор зависит от практики правоприменения», - сказал Радченко.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил в интервью НСН, что принятие поправок о пожизненном лишении свободы за госизмену требует особого внимания СМИ и общества к таким делам.

